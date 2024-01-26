На Волині виявили підпільний цех з обробки бурштину

Незаконна "бурштинова схема" була виявлена Міжвідомчою групою у складі оперативників Волинського прикордонного загону та слідчих Нацполіції, за силової підтримки спеціального підрозділу Держприкордонслужби ДОЗОР.

Відносно громадян, які займалися незаконним видобуванням, переробкою та збутом бурштину, у тому числі за кордон, було розпочато кримінальне провадження за ст. 240-1 КК України.

Обшуки в рамках справи проводили у жителів Волинської та Рівненської областей.

Як розповіли в прикордонній службі, усе вилучене направили на експертизу, за результатами якої буде ухвалено правове рішення.

Видобуток бурштину

В Україні запроваджений спрощений порядок придбання спеціальних дозволів на користування надрами для видобутку бурштину. Попри це, деякі зловмисники продовжують свою діяльність поза законом.

У поліції зазначають, що в гонитві за наживою "чорні копачі" знищують лісові насадження, на відновлення яких піде не один десяток років.

Нагадаємо, раніше у грудні 2023 року на блокпості в Старосільській територіальній громаді Рівненської області поліцейський виявив в автомобілі мішки з майже 300 кг бурштину.

А перед цим у Рівненській області правоохоронці викрили угруповання, яке промишляло незаконним бурштиновим бізнесом. Серед фігурантів був депутат однієї з об'єднаних територіальних громад.