У Рівненській області викрили бурштинових ділків. Серед фігурантів - депутат

У Рівненській області правоохоронці викрили угруповання, яке промишляло незаконним бурштиновим бізнесом. Серед фігурантів був депутат однієї з об'єднаних територіальних громад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України .

За даними поліції, спільники займалися незаконним видобуванням та скупкою виключно якісного бурштину-сирцю.

"Ділки налагодили мережу мініцехів з обробки каміння для подальшого його продажу за кордон", - йдеться у повідомленні.

Викриття "бурштинового" угруповання

Правоохоронці уточнили, що під час відпрацювання отриманої інформації було встановлено учасників угруповання "бурштинових бізнесменів".

"До його складу входило 8 осіб, серед яких і депутат однієї з територіальних громад. Всі вони мешканці Сарненського та Рівненського районів", - розповіли у Нацполіції.

Чим займалися фігуранти

Зазначається, що зловмисники мали кілька напрямків діяльності, а саме: незаконний видобуток, скуповування каменів, обробка та збут.

"Каміння зловмисники видобували на територіях природного заповідника та Клесівського лісового господарства. Під час нелегальних робіт зловмисники використовували небезпечну для навколишнього середовища технологію гідрозмиву ґрунту", - передали в поліції та додали, що ділки також скуповували бурштин-сирець в інших перевірених копачів і обирали лише найякісніший камінь.

"Бурштинова операція" на 4,5 мільйона гривень

Було проведено заходи з ліквідації діяльності угруповання. У ході обшуків у чорних копачів оперативники та слідчі вилучили понад 200 кілограмів бурштину-сирцю, мотопомпи кустарного виробництва, знаряддя для видобування та обробки каміння, автомобілі, квадроцикл, радіостанції та чорнові записи.

"За попередніми даними, вартість каміння становить близько 4,5 мільйона гривень", - передали до Нацполіції.

Що загрожує ділкам

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 240-1 КК (незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину).

Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно та повідомлення учасників про підозру.

Фігурантам може загрожувати до 7 років позбавленням волі з конфіскацією майна.

Видобуток бурштину

В Україні запроваджений спрощений порядок придбання спеціальних дозволів на користування надрами для видобутку бурштину. Попри це, деякі зловмисники продовжують свою діяльність поза законом.

У поліції зазначають, що в гонитві за наживою "чорні копачі" знищують лісові насадження, на відновлення яких піде не один десяток років.