На Волині відкопали унікальне намисто, якому понад 800 років: як виглядає ця прикраса

Знахідка, ймовірно, належала місцевій "модниці" часів Київської Русі. Це комплект з 289 скляних намистин, нанизаних на нитку.

Більшість з них - 288 намистин - мають жовто-бурштиновий колір, а одна, що додає прикрасі особливого шарму, - ніжно-блакитного.

Діаметр кожної намистини становить 0,4-0,6 сантиметра, а загальна довжина намиста сягає 120 сантиметрів. Вага всього комплекту - 103 грами.

Археологи знайшли намисто, якому понад 800 років (фото: facebook.com/bayuk.viktor)

Після детального вивчення та наукового опрацювання прикрасу передадуть до Володимирського історичного музею.

Там вона стане частиною постійної експозиції, дозволяючи відвідувачам доторкнутися до історії та побачити, якими були прикраси жінок княжої доби.

Ця унікальна знахідка також може стати джерелом натхнення для створення сувенірної продукції.

Копії намиста в натуральну величину цілком можуть перетворитися на автентичний "князівський мерч" Володимира.

Археологи знайшли намисто, якому понад 800 років (фото: facebook.com/bayuk.viktor)

Археологічні дослідження були проведені Волинською археологічною експедицією ДП "Науково-дослідний центр "Охоронна археологічна служба України" Інституту археології НАН України у співпраці з Волинським національним університетом імені Лесі Українки та адміністраціями заповідників у Луцьку та Стародавньому Володимирі.