На Волині вчителя ліцею звинуватили у розбещенні учнів

Вчителя географії одного з ліцеїв у Волинській області звинувачують у домаганнях до учнів. У соцмережах шириться інформація про те, що вчитель кликав дітей до себе в кабінет та надсилав учням фотографії інтимного характеру.

Наразі відомо, що за зверненням учнів ліцею, правоохоронними органами відкрито кримінальне провадження та проводиться досудове розслідування. За словами Лубінця, представниця Уповноваженого ВРУ з прав людини у Волинській області Юлія Спас вже відвідала з моніторингом цей навчальний заклад.

"Виявилося, що керівництво ліцею, яке має дбати про безпеку дітей під час освітнього процесу, не вважало за потрібне провести службове розслідування відносно вчителя та вжити належних заходів реагування на ймовірний факт вчинення ним дій сексуального характеру щодо учнів", - повідомив обмудсман.

Окрім цього, вчителя цього навчального закладу досі не відсторонили від роботи. Натомість його відправили у відпустку без збереження заробітної плати до кінця навчального семестру.

Зі слів психолога ліцею, один із учнів, який є ймовірно потерпілим, зазнавав булінгу від інших дітей. Зокрема, дитина неодноразово зверталася за допомогою до навчального закладу. Проте усі звернення залишилися без належного реагування ліцею.