У Черкасах ДБР затримало прокурора за підозрою у розбещенні дітей
Українські правоохоронці затримали працівника прокуратури, якого підозрюють у педофілії. Це сталось ввечері середи, 16 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Як розповіли у відомстві, прокуратура виявила незаконну діяльність працівника однієї з обласних прокуратур. Його підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 155, ч. 1 ст. 156, ч. 3 ст. 156-1 КК України.
Мова про вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку та домагання дитини для сексуальних цілей.
За цим фактом Офіс Генерального прокурора ще 7 жовтня розпочав досудове розслідування. У ході слідства сьогодні, 16 жовтня, було затримано прокурора.
"Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та звернення до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - сказано у повідомленні.
Водночас мер Черкас Анатолій Бондаренко написав у Facebook про затримання працівника прокуратури біля 17-ї школи міста.
"Біля 17-ої школи по вулиці героїв Небесної сотні в місті Черкаси працівниками ДБР спільно з іншими правоохоронцями затриманий працівник прокуратури", - написав він.
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