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У Черкасах ДБР затримало прокурора за підозрою у розбещенні дітей

Середа 16 жовтня 2024 22:52
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У Черкасах ДБР затримало прокурора за підозрою у розбещенні дітей Ілюстративне фото: у Черкасах ДБР затримало прокурора за підозрою у розбещенні дітей (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські правоохоронці затримали працівника прокуратури, якого підозрюють у педофілії. Це сталось ввечері середи, 16 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Як розповіли у відомстві, прокуратура виявила незаконну діяльність працівника однієї з обласних прокуратур. Його підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 155, ч. 1 ст. 156, ч. 3 ст. 156-1 КК України.

Мова про вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку та домагання дитини для сексуальних цілей.

За цим фактом Офіс Генерального прокурора ще 7 жовтня розпочав досудове розслідування. У ході слідства сьогодні, 16 жовтня, було затримано прокурора.

"Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та звернення до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - сказано у повідомленні.

Водночас мер Черкас Анатолій Бондаренко написав у Facebook про затримання працівника прокуратури біля 17-ї школи міста.

"Біля 17-ої школи по вулиці героїв Небесної сотні в місті Черкаси працівниками ДБР спільно з іншими правоохоронцями затриманий працівник прокуратури", - написав він.

Раніше РБК-Україна писало про те, що відомо про родичів хлопців-ґвалтівників, які знущалися з 14-річної дівчинки на Закарпатті. Також, що омбудсмен Дмитро Лубінець узяв цю скандальну справу під свій контроль.

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ДБР розбещення Офіс Генпрокурора
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