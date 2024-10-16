У Черкасах ДБР затримало прокурора за підозрою у розбещенні дітей

Українські правоохоронці затримали працівника прокуратури, якого підозрюють у педофілії. Це сталось ввечері середи, 16 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Як розповіли у відомстві, прокуратура виявила незаконну діяльність працівника однієї з обласних прокуратур. Його підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 155, ч. 1 ст. 156, ч. 3 ст. 156-1 КК України.

Мова про вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку та домагання дитини для сексуальних цілей.

За цим фактом Офіс Генерального прокурора ще 7 жовтня розпочав досудове розслідування. У ході слідства сьогодні, 16 жовтня, було затримано прокурора.

"Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та звернення до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - сказано у повідомленні.

Водночас мер Черкас Анатолій Бондаренко написав у Facebook про затримання працівника прокуратури біля 17-ї школи міста.

"Біля 17-ої школи по вулиці героїв Небесної сотні в місті Черкаси працівниками ДБР спільно з іншими правоохоронцями затриманий працівник прокуратури", - написав він.