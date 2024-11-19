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На Волыни учителя лицея обвинили в развращении учеников

Фото: Развращение детей на Волыни (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

В соцсетях распространяется информация о вероятном развращении детей на Волыни. В частности, учащихся одного из лицеев в области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram омбудсмена Дмитрия Лубинца.

Учителя географии одного из лицеев в Волынской области обвиняют в домогательствах к учащимся. В соцсетях распространяется информация о том, что учитель звал детей к себе в кабинет и посылал учащимся фотографии интимного характера.

Известно, что по обращению учащихся лицея, правоохранительными органами открыто уголовное дело и проводится досудебное расследование. По словам Лубинца, представитель Уполномоченного ВРУ по правам человека в Волынской области Юлия Спас уже посетила с мониторингом это учебное заведение.

"Оказалось, что руководство лицея, которое должно заботиться о безопасности детей во время образовательного процесса, не сочло нужным провести служебное расследование в отношении учителя и принять надлежащие меры реагирования на вероятный факт совершения им действий сексуального характера в отношении учащихся", - сообщил обмудсман.

Кроме того, учителя этого учебного заведения до сих пор не отстранили от работы. Вместо этого его отправили в отпуск без сохранения заработной платы до конца учебного семестра.

По словам психолога лицея, один из учеников, вероятно пострадавший, подвергался буллингу от других детей. В частности, ребенок неоднократно обращался за помощью в учебное заведение. Однако все обращения остались без должного реагирования лицея.

Ранее мы писали, что в Черкассах ГБР задержало прокурора по подозрению в развращении детей. По этому факту Офис Генерального прокурора 7 октября начал досудебное расследование.

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