На Волыни учителя лицея обвинили в развращении учеников

Учителя географии одного из лицеев в Волынской области обвиняют в домогательствах к учащимся. В соцсетях распространяется информация о том, что учитель звал детей к себе в кабинет и посылал учащимся фотографии интимного характера.

Известно, что по обращению учащихся лицея, правоохранительными органами открыто уголовное дело и проводится досудебное расследование. По словам Лубинца, представитель Уполномоченного ВРУ по правам человека в Волынской области Юлия Спас уже посетила с мониторингом это учебное заведение.

"Оказалось, что руководство лицея, которое должно заботиться о безопасности детей во время образовательного процесса, не сочло нужным провести служебное расследование в отношении учителя и принять надлежащие меры реагирования на вероятный факт совершения им действий сексуального характера в отношении учащихся", - сообщил обмудсман.

Кроме того, учителя этого учебного заведения до сих пор не отстранили от работы. Вместо этого его отправили в отпуск без сохранения заработной платы до конца учебного семестра.

По словам психолога лицея, один из учеников, вероятно пострадавший, подвергался буллингу от других детей. В частности, ребенок неоднократно обращался за помощью в учебное заведение. Однако все обращения остались без должного реагирования лицея.