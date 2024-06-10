На Волині територію села визнали неблагополучною та закрили на карантин: що сталося

Як повідомляється, сказ у домашнього кота підтвердили результати експертизи, здійснені на базі Волинської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

У зв’язку з цим, начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук скликала засідання протиепізоотичної комісії, у ході якого затвердили відповідний план заходів, спрямований на ліквідацію вогнища захворювання.

Територію села Кам’януха визначили неблагополучною і застосували карантинні обмеження. Водночас компетентні служби контролюють епізоотичну ситуацію.

"За словами фахівців, на сказ у дикій природі почасти хворіють лисиці та вовки, а з домашніх тварин - собаки та коти. Тож, щоб вберегти своїх домашніх улюбленців від цієї небезпечної хвороби, слід проводити вакцинацію. Її здійснюють в установах ветеринарної медицини" - зазначили адміністрації.