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На Волині територію села визнали неблагополучною та закрили на карантин: що сталося

Фото: на Волині територію села визнали неблагополучною та закрили на карантин (te.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

У селі Кам’януха Волинської області виявили випадок сказу у домашнього кота. У зв'язку з цим територію населеного пункту визначили неблагополучною і застосували карантинні обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Камінь-Каширської районної військової адміністрації.

Як повідомляється, сказ у домашнього кота підтвердили результати експертизи, здійснені на базі Волинської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

У зв’язку з цим, начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук скликала засідання протиепізоотичної комісії, у ході якого затвердили відповідний план заходів, спрямований на ліквідацію вогнища захворювання.

Територію села Кам’януха визначили неблагополучною і застосували карантинні обмеження. Водночас компетентні служби контролюють епізоотичну ситуацію.

"За словами фахівців, на сказ у дикій природі почасти хворіють лисиці та вовки, а з домашніх тварин - собаки та коти. Тож, щоб вберегти своїх домашніх улюбленців від цієї небезпечної хвороби, слід проводити вакцинацію. Її здійснюють в установах ветеринарної медицини" - зазначили адміністрації.

Нагадаємо, у лютому спеціалісти зафіксували випадок сказу у домашнього кота у селищі Золочів, Харківської області. Там також було впроваджено карантин.

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