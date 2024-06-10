На Волыни территорию села признали неблагополучной и закрыли на карантин: что произошло

Бешенство у домашнего кота подтвердили результаты экспертизы, осуществленные на базе Волынской региональной государственной лаборатории Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В связи с этим, начальница районной военной администрации Ольга Ващук созвала заседание противоэпизоотической комиссии, в ходе которого утвердили соответствующий план мер, направленный на ликвидацию очага заболевания.

Территорию села Каменуха определили неблагополучной и применили карантинные ограничения. В то же время компетентные службы контролируют эпизоотическую ситуацию.

"По словам специалистов, бешенством в дикой природе отчасти болеют лисы и волки, а из домашних животных - собаки и кошки. Поэтому, чтобы уберечь своих домашних любимцев от этой опасной болезни, следует проводить вакцинацию. Ее осуществляют в учреждениях ветеринарной медицины" - отметили администрации.