На Волині правоохоронниця допомогла втекти до Польщі понад 30 ухилянтам: деталі схеми
На Волині діяла схема переправлення уклоністів з України до Польщі. У такий спосіб із країни виїхали понад 30 чоловіків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.
"Ділки шукали "клієнтів" у соцмережах, а вартість послуг складала 3,5 тис. доларів.Чоловіків доправляли до прикордонного пункту пропуску на Волині", - розповіли у відомстві.
Надалі, за даними ДБР, посадовиця не вносила відомостей про них до автоматизованої системи обміну інформацією щодо контролю осіб, які перетинають державний кордон.
"Завдяки цьому, ухилянти без перешкод виїжджали за межі України. За такою схемою з 2022 року до Польщі потрапили понад 30 чоловіків", - кажуть в Бюро.
Працівниці правоохоронного органу повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.
Також подано до суду клопотання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.
Схеми незаконного виїзду з України
З початку масштабного вторгнення РФ в Україну діє воєнний стан та мобілізація. У зв'язку з цим чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїжджати за межі України.
При цьому правоохоронці постійно викривають схеми незаконного виїзду із країни. Як раніше розповідали у Держприкордонслужбі, за 2023 рік було викрито понад 3 тисячі спроб втекти з України з використанням підроблених документів.
А у травні СБУ викрила одразу вісім подібних схем. Вартість таких "послуг" становила від 3 до 10 тисяч доларів. Сума залежала від терміновості виїзду та різновиду "схеми".
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