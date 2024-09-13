На Волині правоохоронниця допомогла втекти до Польщі понад 30 ухилянтам: деталі схеми

На Волині діяла схема переправлення уклоністів з України до Польщі. У такий спосіб із країни виїхали понад 30 чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР .

"Ділки шукали "клієнтів" у соцмережах, а вартість послуг складала 3,5 тис. доларів.Чоловіків доправляли до прикордонного пункту пропуску на Волині", - розповіли у відомстві.

Надалі, за даними ДБР, посадовиця не вносила відомостей про них до автоматизованої системи обміну інформацією щодо контролю осіб, які перетинають державний кордон.

"Завдяки цьому, ухилянти без перешкод виїжджали за межі України. За такою схемою з 2022 року до Польщі потрапили понад 30 чоловіків", - кажуть в Бюро.

Працівниці правоохоронного органу повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Також подано до суду клопотання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.