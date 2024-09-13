На Волыни правоохранительница помогла бежать в Польшу более 30 уклонистам: детали схемы

На Волыни действовала схема переправки уклонистов из Украины в Польшу. Таким способом из страны выехали больше 30 мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР .

"Делки искали "клиентов" в соцсетях, а стоимость услуг составляла 3,5 тыс. долларов. Мужчин доставляли в пограничный пункт пропуска на Волыни", - рассказали в ведомстве.

В дальнейшем, по данным ГБР, чиновница не вносила сведений о них в автоматизированную систему обмена информацией о контроле лиц, пересекающих государственную границу.

"Благодаря этому, уклонисты беспрепятственно выезжали за пределы Украины. По такой схеме с 2022 года в Польшу попали более 30 мужчин", - говорят в Бюро.

Сотруднице правоохранительного органа сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Также подано в суд ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Расследование продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности.