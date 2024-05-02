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СБУ ліквідувала ще 8 схем ухилянтів: перетинали Дністер та маскувались під волонтерів

Україна, Четвер 02 травня 2024 16:56
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СБУ ліквідувала ще 8 схем ухилянтів: перетинали Дністер та маскувались під волонтерів Фото: СБУ ліквідувала 8 схем ухилянтів (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Каріна Левицька

Служба безпеки та Національна поліція заблокували ще 8 схем ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

В СБУ розповіли, що організаторів викритих злочинів затриманоу різних регіонах України. За гроші фігуранти допомагали ухилянтам втекти за кордон, використовуючи підроблені документи або в обхід пропускних пунктів.

Вартість таких "послуг" становила від 3 до 10 тисяч доларів. Сума залежала від терміновості виїзду та різновиду "схеми".

Види схем для виїзду

У Вінницькій області було ліквідовано три схеми втечі для військовозобов'язаних чоловіків.

Затримано п’ятьох організаторів: троє з них пропонували військовозобов’язаним втекти за межі України через прикордонні ділянки річки Дністер.

Тим часом у Черкаській області повідомлено про підозру колишньому податківцю. Використовуючи власні зв’язки, він "продавав" посади у різних громадських організаціях, які перевозять гумдопомогу.

У такий спосіб фігурант "працевлаштовував" ухилянтів, щоб внести їхні персональні дані до інформаційної системи "Шлях" як волонтерів.

Ця "схема", за даними СБУ, дозволяла військовозобов’язаним виїхати за кордон під виглядом водіїв-перевізників гуманітарних вантажів.

Водночас в Кіровоградській області затримали чоловіка, який торгував фіктивними довідками про непридатність до служби за станом здоров’я.

Щоб отримати підробку, зловмисник "звертався" до своїх спільників з місцевої військово-лікарської комісії.

У Рівненській області правоохоронці затримали заступника керівника місцевої лікарні. За хабарі посадовець пропонував ухилянтам оформити фіктивну групу інвалідності й таким чином уникнути призову.

Крім того, за даними СБУ, у Львівській області повідомлено про підозру двом організаторам "схем для ухилянтів".

Ними виявилися мешканці регіону. Один з них торгував фальшивими довідками про зняття з військового обліку. Інший вносив до інформаційної системи "Шлях" дані для виїзду за кордон під виглядом волонтерів.

Що загрожує правопорушникам

За даними СБУ, організаторам злочинних схем загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна. А їхнім клієнтам - до 5 років ув’язнення.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що в Україні зростуть штрафи для ухилянтів. Детальніше про це можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, ми писали, що незабаром в Україні ввійде в силу новий закон про мобілізацію. Про те, що саме зміниться, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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