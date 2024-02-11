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На Волині поблизу кордону збили дрон з 22 кг наркотиків на 13 млн гривень

Фото: поблизу кордону збили дрон з 22 кг наркотиків(t.me/DPSUkr)
Автор: Наталія Юрченко

Українські прикордонники у Волинській області збили дрон з 22 кг наркотиків. Вартість вилучених наркотиків становить 13 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Telegram.

На околиці одного з прикордонних населених пунктів у Волинській області прикордонники зі співробітниками СБУ збили коптер з двома пакунками. У них були 22,5 кг гашишу.

 

У трьох осіб, причетних до протиправної діяльності, провели обшуки. Правоохоронці виявили безпілотники й інші речові докази. Безпілотник та наркотики, а також  три автомобілі, які контрабандисти використовували для здійснення незаконної оборудки, вилучили.

Причетним оголосили підозру, а суд обрав  запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

 

 

Нагадаємо, в Києві правоохоронці викрили банду наркоторговців, які масово збували кокаїн, амфетамін і МДМА.

Також нещодавно СБУ знешкодила злочинну організацію, яка торгувала важкими наркотиками в країнах ЄС. Було затримано шістьох членів угруповання.

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