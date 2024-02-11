На Волині поблизу кордону збили дрон з 22 кг наркотиків на 13 млн гривень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Telegram.

На околиці одного з прикордонних населених пунктів у Волинській області прикордонники зі співробітниками СБУ збили коптер з двома пакунками. У них були 22,5 кг гашишу.

У трьох осіб, причетних до протиправної діяльності, провели обшуки. Правоохоронці виявили безпілотники й інші речові докази. Безпілотник та наркотики, а також три автомобілі, які контрабандисти використовували для здійснення незаконної оборудки, вилучили.

Причетним оголосили підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.