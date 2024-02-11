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На Волыни вблизи границы сбили дрон с 22 кг наркотиков на 13 млн гривен

Волынь, Воскресенье 11 февраля 2024 14:09
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На Волыни вблизи границы сбили дрон с 22 кг наркотиков на 13 млн гривен Фото: вблизи границы сбили дрон с 22 кг наркотиков (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские пограничники в Волынской области сбили дрон с 22 кг наркотиков. Стоимость изъятых наркотиков составляет 13 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

В окрестностях одного из приграничных населенных пунктов в Волынской области пограничники с сотрудниками СБУ сбили коптер с двумя пакетами. Там было 22,5 кг гашиша.

У трех человек, причастных к противоправной деятельности, провели обыски. Правоохранители обнаружили беспилотники и другие вещественные доказательства. Беспилотник и наркотики, а также три автомобиля, которые контрабандисты использовали для совершения незаконной сделки, изъяли.

Причастным объявили подозрение, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киеве правоохранители разоблачили банду наркоторговцев, массово сбывавших кокаин, амфетамин и МДМА.

Также недавно СБУ обезвредила преступную организацию, торговавшую тяжелыми наркотиками в странах ЕС. Были задержаны шесть членов группировки.

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