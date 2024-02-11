На Волыни вблизи границы сбили дрон с 22 кг наркотиков на 13 млн гривен

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

В окрестностях одного из приграничных населенных пунктов в Волынской области пограничники с сотрудниками СБУ сбили коптер с двумя пакетами. Там было 22,5 кг гашиша.

У трех человек, причастных к противоправной деятельности, провели обыски. Правоохранители обнаружили беспилотники и другие вещественные доказательства. Беспилотник и наркотики, а также три автомобиля, которые контрабандисты использовали для совершения незаконной сделки, изъяли.

Причастным объявили подозрение, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.