На Волині підприємців попередили про шахраїв: виманюють гроші від імені ОВА

Чиновник розповів, що підприємцям в області знову почали надходити листи аферистів від його імені з проханням надіслати гроші "на рахунки фондів з метою допомогти ЗСУ". Натомість шахраї обіцяють "право на отримання податкових пільг".

"Наголошую, що при отриманні таких звернень або телефонних дзвінків одразу повідомляйте правоохоронним органам. Жоден з представників Волинської облдержадміністрації не надсилає подібних листів", - наголосив Погуляйко.