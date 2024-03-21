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На Волині підприємців попередили про шахраїв: виманюють гроші від імені ОВА

Фото: шахраї намагаються виманити гроші у підприємців на Волині (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Волинській області активізували діяльність шахраї. Вони намагаються виманити гроші у підприємців під виглядом обласної військової адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Волинської ОВА Юрія Погуляйка у Telegram.

Чиновник розповів, що підприємцям в області знову почали надходити листи аферистів від його імені з проханням надіслати гроші "на рахунки фондів з метою допомогти ЗСУ". Натомість шахраї обіцяють "право на отримання податкових пільг".

 

"Наголошую, що при отриманні таких звернень або телефонних дзвінків одразу повідомляйте правоохоронним органам. Жоден з представників Волинської облдержадміністрації не надсилає подібних листів", - наголосив Погуляйко.

Схеми шахраїв

Нагадаємо, на тлі початку повномасштабного вторгнення росіян в Україні з'явились нові схеми шахраїв.

Зокрема, нещодавно стало відомо, що аферисти почали масово поширювати інформацію про "збір коштів на лікування людини, яку збила машина". Вони прикриваються благодійним фондом "Свої".

Також українцям дали основні поради, як допомагати українським захисникам безпечно та не віддати свої гроші шахраям.

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Збройні сили УкраїниВолинська областьАферистиВійна Росії проти України