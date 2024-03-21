На Волыни предпринимателей предупредили о мошенниках: выманивают деньги от имени ОВА

Чиновник рассказал, что предпринимателям в области снова начали приходить письма аферистов от его имени с просьбой отправить деньги "на счета фондов с целью помочь ВСУ". Взамен мошенники обещают "право на получение налоговых льгот".

"Отмечаю, что при получении таких обращений или телефонных звонков сразу сообщайте правоохранительным органам. Ни один из представителей Волынской облгосадминистрации не отправляет подобных писем", - подчеркнул Погуляйко.