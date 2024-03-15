На Волині на міні у лісі підірвалися троє людей

Трагедія, за даними видання, сталася у селі Колпитів Володимирського району.



"На місці працювали медики та поліція. За попередньою інформацією, всі троє потерпілих - мертві", - йдеться в статті.



У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги і медицини катастроф розповіли, що виклик надійшов 14 березня о 21:58.

Підриви на мінах в Україні

В Україні почастішали випадки підривів на вибухових пристроях. Особливо це стосується звільнених від окупації російських військ територій.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна є найбільшою замінованою територією у світі, перевершивши таких колишніх лідерів, як Афганістан та Сирія. При цьому ситуація продовжує посилюватись, а темпи розмінування "дуже повільні". Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що для повного очищення території України від російських мін може знадобитись понад 30 років та 5000 спеціалістів.