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На Волыни на мине в лесу подорвались трое людей

Фото: на Волыни на мине в лесу подорвались трое людей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Волынской области три человека погибли. Они подорвались на мине в лесу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Волынские новости".

Трагедия, по данным издания, произошла в деревне Колпитов Владимирского района.

"На месте работали медики и полиция. По предварительной информации, все трое пострадавших - мертвые", - говорится в статье.

В Волынском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф рассказали, что вызов поступил 14 марта в 21:58.

Подрывы на минах в Украине

В Украине участились случаи подрывов на взрывных устройствах. Особенно это касается освобожденныъ от оккупации российских войск территорий.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина является крупнейшей заминированной территорией в мире, превосходя таких бывших лидеров, как Афганистан и Сирия. При этом ситуация продолжает усугубляться, а темпы разминирования "очень медленные". Министр обороны Алексей Резников заявил, что для полной очистки территории Украины от российских мин может понадобиться более 30 лет и 5000 специалистов.

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