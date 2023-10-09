На Волині чиновника ОВА підозрюють у хабарництві
Начальник одного з управлінь Волинської обласної військової адміністрації міг брати хабарі у місцевого підприємця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора у Facebook.
За даними слідства, з серпня по жовтень цього року чиновник тричі отримував хабарі від підприємця. Натомість він надавав дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферу.
Фото: затримання чиновника Волинської ОВА (facebook.com/pgo.gov.ua)
"Сам підприємець займається розробкою документів для отримання суб'єктами господарювання таких дозволів. Усього задокументовано отримання начальником управління 51 тисячі гривень", - уточнюють правоохоронці.
Начальника одного з управлінь ОВА затримали під час отримання останнього траншу у розмірі 19 тисяч гривень. Суд уже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Хабарництво в Україні
Нагадаємо, минулого тижня на отриманні хабаря спіймали мера Сум Олександра Лисенка та директора Департаменту житлово-комунальних послуг Сумської міської ради.
Вони могли вимагати гроші за ухвалення рішення про встановлення тарифу та відсутність штучних перешкод у діяльності підприємства.
Чиновникам уже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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