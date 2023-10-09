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На Волыни чиновника ОВА подозревают во взяточничестве

Понедельник 09 октября 2023 16:50
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На Волыни чиновника ОВА подозревают во взяточничестве Фото: на Волыни чиновника ОВА подозревают во взяточничестве (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Начальник одного из управлений Волынской областной военной администрации мог брать взятки у местного предпринимателя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора в Facebook.

По данным следствия, с августа по октябрь этого года чиновник трижды получал взятки от предпринимателя. Взамен он предоставлял разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Фото: задержание чиновника Волынской ОВА (facebook.com/pgo.gov.ua)

"Сам предприниматель занимается разработкой документов для получения субъектами хозяйствования таких разрешений. Всего задокументировано получение начальником управления 51 тысячи гривен", - уточняют правоохранители.

Начальника одного из управлений ОВА задержали во время получения последнего транша в размере 19 тысяч гривен. Суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Взяточничество в Украине

Напомним, на прошлой неделе на получении взятки поймали мэра Сум Александра Лысенко и директора Департамента жилищно-коммунальных услуг Сумского городского совета.

Они могли требовать деньги за принятие решения об установлении тарифа и отсутствие искусственных препятствий в деятельности предприятия.

Чиновникам уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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