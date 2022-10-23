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Волинь відновлюється після удару: яка ситуація зі світлом в області

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Волинська область, Неділя 23 жовтня 2022 12:41
Волинь відновлюється після удару: яка ситуація зі світлом в області Фото: у Волинській області відновлюється світлопостачання (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Волинській області після вчорашніх ударів триває відновлення електропостачання. Роботи бригад "Волиньобленерго" тривали впродовж усієї ночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram голови Волинської ОВА Юрія Погуляйко.

Станом на зараз в області відновлено електропостачання 91 тисячі споживачів. Використовуються всі можливі резервні схеми живлення.

Частково без електропостачання залишаються місто Луцьк, Ковель, Луківська та Головненська територіальні громади Ковельського району.

У деяких містах спостерігається знижений рівень напруги. Можлива почергова подача живленням деяким споживачам. Триває відновлення.

Нагадаємо, раніше РБК- Україна повідомляло, що 22 жовтня окупанти знову атакували Волинь. Було кілька "прильотів" по об’єкту енергетичної інфраструктури.

Окрім того, жителі низки областей залишилися без електроенергії та частково - без водопостачання після масованого обстрілу росіян 22 жовтня.

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Волинська область Електроенергія
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