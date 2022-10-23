Волынь восстанавливается после удара: какая ситуация со светом в области

В Волынской области после вчерашних ударов продолжается возобновление электроснабжения. Работы бригад "Волыньоблэнерго" продолжались всю ночь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram главы Волынского ОВА Юрия Погуляйко.