Волынь восстанавливается после удара: какая ситуация со светом в области
В Волынской области после вчерашних ударов продолжается возобновление электроснабжения. Работы бригад "Волыньоблэнерго" продолжались всю ночь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram главы Волынского ОВА Юрия Погуляйко.
На сегодняшний день в области возобновлено электроснабжение 91 тысячи потребителей. Используются все возможные резервные схемы питания.
Частично без электроснабжения остаются город Луцк, Ковель, Луковская и Головненская территориальные общины Ковельского района.
В некоторых городах наблюдается пониженный уровень напряжения. Возможна поочередная подача питанием некоторым потребителям. Продолжается восстановление.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 22 октября оккупанты снова атаковали Волынь. Было несколько "прилетов" по объекту энергетической инфраструктуры.
Кроме того, жители ряда областей остались без электроэнергии и частично - без водоснабжения после массированного обстрела россиян 22 октября.