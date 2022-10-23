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Волынь восстанавливается после удара: какая ситуация со светом в области

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Волынская область, Воскресенье 23 октября 2022 12:41
Волынь восстанавливается после удара: какая ситуация со светом в области Фото: в Волынской области возобновляется светоснабжение (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Волынской области после вчерашних ударов продолжается возобновление электроснабжения. Работы бригад "Волыньоблэнерго" продолжались всю ночь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram главы Волынского ОВА Юрия Погуляйко.

На сегодняшний день в области возобновлено электроснабжение 91 тысячи потребителей. Используются все возможные резервные схемы питания.

Частично без электроснабжения остаются город Луцк, Ковель, Луковская и Головненская территориальные общины Ковельского района.

В некоторых городах наблюдается пониженный уровень напряжения. Возможна поочередная подача питанием некоторым потребителям. Продолжается восстановление.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 22 октября оккупанты снова атаковали Волынь. Было несколько "прилетов" по объекту энергетической инфраструктуры.

Кроме того, жители ряда областей остались без электроэнергии и частично - без водоснабжения после массированного обстрела россиян 22 октября.

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Волынская область Электроэнергия
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