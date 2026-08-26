Волинь чи гроші? Головні причини погіршення ставлення поляків до українців

Більшість поляків пов'язують погіршення ставлення до українців із суперечками довкола історичної пам'яті та соціальними виплатами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Центру дослідження громадської думки (CBOS) на замовлення видання Dziennik Gazeta Prawna.
За даними соціологів, респонденти виділили кілька основних факторів, які впливають на сприйняття українців у країні:
При цьому лише 7,6% опитаних вважають, що ставлення поляків до українців взагалі не погіршилося.
Автори дослідження зауважують про помітний політичний поділ серед громадян під час визначення причин погіршення ставлення до українців.
Прихильники правлячого політичного табору найчастіше називали такі причини:
Натомість серед прихильників правоконсервативної опозиції пріоритети розподілилися інакше:
Опитування було проведено 17-20 серпня змішаним методом серед 1000 дорослих жителів Польщі.
Нагадаємо, нещодавнє опитування показало, що 67,2 % поляків підтримують ідею депортації українських чоловіків, які не мають легальної роботи у Польщі.
Зазначимо, з початку повномасштабної війни Польща надала захист 1,73 млн українців, які були змушені виїхати через російське вторгнення.