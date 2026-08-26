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Волинь чи гроші? Головні причини погіршення ставлення поляків до українців

17:17 26.08.2026 Ср
2 хв
Лише 7% поляків заявили, що ставлення до громадян України не змінилось
aimg Валерій Ульяненко
Фото: поляки розповіли, чому гірше відносяться до українців (Getty Images)

Більшість поляків пов'язують погіршення ставлення до українців із суперечками довкола історичної пам'яті та соціальними виплатами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Центру дослідження громадської думки (CBOS) на замовлення видання Dziennik Gazeta Prawna.

За даними соціологів, респонденти виділили кілька основних факторів, які впливають на сприйняття українців у країні:

  • 45,4% - суперечки навколо Волинської трагедії та історичної політики;
  • 36,4% - питання соціальних виплат, які отримують українці в Польщі;
  • 26,2% - діяльність російської пропаганди та дезінформація в мережі;
  • 24,4% - дії та висловлювання українських політиків щодо Польщі.

При цьому лише 7,6% опитаних вважають, що ставлення поляків до українців взагалі не погіршилося.

Політичний поділ у поглядах респондентів

Автори дослідження зауважують про помітний політичний поділ серед громадян під час визначення причин погіршення ставлення до українців.

Прихильники правлячого політичного табору найчастіше називали такі причини:

  • 49,5% - російська пропаганда та дезінформація;
  • 37,2% - суперечки навколо Волинської трагедії;
  • 24,6% - соціальні виплати українцям у Польщі.

Натомість серед прихильників правоконсервативної опозиції пріоритети розподілилися інакше:

  • 55,1% - суперечки навколо Волинської трагедії та історичної політики;
  • 47,8% - обсяг соціальних виплат для українців;
  • 35,6% - дії та висловлювання українських політиків щодо Польщі.

Опитування було проведено 17-20 серпня змішаним методом серед 1000 дорослих жителів Польщі.

Нагадаємо, нещодавнє опитування показало, що 67,2 % поляків підтримують ідею депортації українських чоловіків, які не мають легальної роботи у Польщі.

Зазначимо, з початку повномасштабної війни Польща надала захист 1,73 млн українців, які були змушені виїхати через російське вторгнення.

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