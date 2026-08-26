Волинь чи гроші? Головні причини погіршення ставлення поляків до українців

За даними соціологів, респонденти виділили кілька основних факторів, які впливають на сприйняття українців у країні:

45,4% - суперечки навколо Волинської трагедії та історичної політики;

36,4% - питання соціальних виплат, які отримують українці в Польщі;

26,2% - діяльність російської пропаганди та дезінформація в мережі;

24,4% - дії та висловлювання українських політиків щодо Польщі.

При цьому лише 7,6% опитаних вважають, що ставлення поляків до українців взагалі не погіршилося.

Політичний поділ у поглядах респондентів

Автори дослідження зауважують про помітний політичний поділ серед громадян під час визначення причин погіршення ставлення до українців.

Прихильники правлячого політичного табору найчастіше називали такі причини:

49,5% - російська пропаганда та дезінформація;

37,2% - суперечки навколо Волинської трагедії;

24,6% - соціальні виплати українцям у Польщі.

Натомість серед прихильників правоконсервативної опозиції пріоритети розподілилися інакше:

55,1% - суперечки навколо Волинської трагедії та історичної політики;

47,8% - обсяг соціальних виплат для українців;

35,6% - дії та висловлювання українських політиків щодо Польщі.

Опитування було проведено 17-20 серпня змішаним методом серед 1000 дорослих жителів Польщі.