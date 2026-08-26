RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Волынь или деньги? Главные причины ухудшения отношения поляков к украинцам

17:17 26.08.2026 Ср
2 мин
Только 7% поляков заявили, что отношение к гражданам Украины не изменилось
aimg Валерий Ульяненко
Фото: поляки рассказали, почему хуже относятся к украинцам (Getty Images)

Большинство поляков связывают ухудшение отношения к украинцам со спорами вокруг исторической памяти и социальными выплатами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Центра исследования общественного мнения (CBOS) по заказу издания Dziennik Gazeta Prawna.

По данным социологов, респонденты выделили несколько основных факторов, влияющих на восприятие украинцев в стране:

  • 45,4% - споры вокруг Волынской трагедии и исторической политики;
  • 36,4% - вопросы социальных выплат, которые получают украинцы в Польше;
  • 26,2% - деятельность российской пропаганды и дезинформация в сети;
  • 24,4% - действия и высказывания украинских политиков по поводу Польши.

При этом только 7,6% опрошенных считают, что отношение поляков к украинцам вообще не ухудшилось.

Политическое разделение во взглядах респондентов

Авторы исследования отмечают заметное политическое разделение среди граждан при определении причин ухудшения отношения к украинцам.

Сторонники правящего политического лагеря чаще всего называли следующие причины:

  • 49,5% - российская пропаганда и дезинформация;
  • 37,2% - споры вокруг Волынской трагедии;
  • 24,6% - социальные выплаты украинцам в Польше.

Среди сторонников правоконсервативной оппозиции приоритеты распределились иначе:

  • 55,1% - споры вокруг Волынской трагедии и исторической политики;
  • 47,8% - объем социальных выплат для украинцев;
  • 35,6% - действия и выражения украинских политиков по поводу Польши.

Опрос был проведен 17-20 августа смешанным методом среди 1000 взрослых жителей Польши.

Напомним, недавний опрос показал, что 67,2% поляков поддерживают идею депортации украинских мужчин, не имеющих легальной работы в Польше.

Отметим, с начала полномасштабной войны Польша предоставила защиту 1,73 млн украинцев, вынужденных уехать из-за российского вторжения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПольшаВолынская трагедияСоциальная помощь