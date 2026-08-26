Волынь или деньги? Главные причины ухудшения отношения поляков к украинцам

Большинство поляков связывают ухудшение отношения к украинцам со спорами вокруг исторической памяти и социальными выплатами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Центра исследования общественного мнения (CBOS) по заказу издания Dziennik Gazeta Prawna.
По данным социологов, респонденты выделили несколько основных факторов, влияющих на восприятие украинцев в стране:
При этом только 7,6% опрошенных считают, что отношение поляков к украинцам вообще не ухудшилось.
Авторы исследования отмечают заметное политическое разделение среди граждан при определении причин ухудшения отношения к украинцам.
Сторонники правящего политического лагеря чаще всего называли следующие причины:
Среди сторонников правоконсервативной оппозиции приоритеты распределились иначе:
Опрос был проведен 17-20 августа смешанным методом среди 1000 взрослых жителей Польши.
Напомним, недавний опрос показал, что 67,2% поляков поддерживают идею депортации украинских мужчин, не имеющих легальной работы в Польше.
Отметим, с начала полномасштабной войны Польша предоставила защиту 1,73 млн украинцев, вынужденных уехать из-за российского вторжения.