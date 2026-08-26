Волынь или деньги? Главные причины ухудшения отношения поляков к украинцам

По данным социологов, респонденты выделили несколько основных факторов, влияющих на восприятие украинцев в стране:

45,4% - споры вокруг Волынской трагедии и исторической политики;

36,4% - вопросы социальных выплат, которые получают украинцы в Польше;

26,2% - деятельность российской пропаганды и дезинформация в сети;

24,4% - действия и высказывания украинских политиков по поводу Польши.

При этом только 7,6% опрошенных считают, что отношение поляков к украинцам вообще не ухудшилось.

Политическое разделение во взглядах респондентов

Авторы исследования отмечают заметное политическое разделение среди граждан при определении причин ухудшения отношения к украинцам.

Сторонники правящего политического лагеря чаще всего называли следующие причины:

49,5% - российская пропаганда и дезинформация;

37,2% - споры вокруг Волынской трагедии;

24,6% - социальные выплаты украинцам в Польше.

Среди сторонников правоконсервативной оппозиции приоритеты распределились иначе:

55,1% - споры вокруг Волынской трагедии и исторической политики;

47,8% - объем социальных выплат для украинцев;

35,6% - действия и выражения украинских политиков по поводу Польши.

Опрос был проведен 17-20 августа смешанным методом среди 1000 взрослых жителей Польши.