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У Волгоградській області розбився російський бомбардувальник Су-24, - ЗМІ

Ілюстративне фото: у Волгоградській області розбився російський бомбардувальник Су-24 (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Волгоградській області сьогодні, 12 вересня, зазнав катастрофи бомбардувальник росіян Су-24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

За даними пропагандистів, літак розбився біля хутора Лошки, що знаходиться за 100 кілометрів від Волгограда. На борту були два члени екіпажу.

У мережі уточнюють, що виліт бомбардувальника був нібито навчальним та на борту не було боєприпасів. Рятувальники займаються пошуками пілотів, оскільки невідомо, чи встигли вони катапультуватись.

Су-24

Варто зауважити, що Су-24 - російський тактичний бомбардувальник. Він призначений для того, щоб завдавати ракетних і бомбових ударів, і може бити по наземних і надводних цілях.

Су-24 також здатний нести тактичні ядерні заряди.

Нагадаємо, українські захисники вже збивали російські Су-24М у ході повномасштабної війни. Так, один з літаків було знищено під Бахмутом у березні цього року.

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