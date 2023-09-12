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В Волгоградской области разбился российский бомбардировщик Су-24, - СМИ

Иллюстративное фото: в Волгоградской области разбился российский бомбардировщик Су-24 (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Волгоградской области сегодня, 12 сентября, потерпел крушение бомбардировщик россиян Су-24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

По данным пропагандистов, самолет разбился возле хутора Лошки, который находится в 100 километрах от Волгограда. На борту находились два члена экипажа. 

В сети уточняют, что вылет бомбардировщика был якобы учебным и на борту не было боеприпасов. Спасатели занимаются поисками пилотов, поскольку неизвестно, успели ли они катапультироваться. 

Су-24

Стоит заметить, что Су-24 - российский тактический бомбардировщик. Он предназначен для того, чтобы наносить ракетные и бомбовые удары, и может бить по наземным и надводным целям. 

Су-24 также способен нести тактические ядерные заряды. 

Напомним, украинские защитники уже сбивали российские Су-24М в ходе полномасштабной войны. Так, один из самолетов был уничтожен под Бахмутом в марте этого года

 

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