В Волгоградской области разбился российский бомбардировщик Су-24, - СМИ

По данным пропагандистов, самолет разбился возле хутора Лошки, который находится в 100 километрах от Волгограда. На борту находились два члена экипажа.

В сети уточняют, что вылет бомбардировщика был якобы учебным и на борту не было боеприпасов. Спасатели занимаются поисками пилотов, поскольку неизвестно, успели ли они катапультироваться.

Су-24

Стоит заметить, что Су-24 - российский тактический бомбардировщик. Он предназначен для того, чтобы наносить ракетные и бомбовые удары, и может бить по наземным и надводным целям.

Су-24 также способен нести тактические ядерные заряды.

Напомним, украинские защитники уже сбивали российские Су-24М в ходе полномасштабной войны. Так, один из самолетов был уничтожен под Бахмутом в марте этого года.