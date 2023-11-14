Військову частину армії РФ у Краснодарському краї охопила пожежа (відео)
У російському місті Курганинськ сьогодні, 14 листопада, спалахнула пожежа на території місцевої військової частини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання ASTRA.
"Військова частина горить у Курганинську Краснодарського краю", - йдеться у повідомленні.
Фото: Пожежа (t.me/astrapress)
Про це повідомляють місцеві жителі.
"Судячи з повідомлень у місцевому чаті, може йтися про пожежу на лісопилці на території частини. Підтверджень немає", - пише ASTRA.
В інтернеті є інформація, що на території міста знаходяться:
- 242-й окремий мостовий залізничний батальйон;
- 211-й окремий залізничний батальйон механізації.
Пожежі в Росії
Останніми місяцями у Росії фіксують велику кількість пожеж, які часто спалахують як у Москві, так і в інших регіонах. Зокрема, почастішали пожежі у портах, на військових об'єктах, заводах і т.п.
Так, нещодавно палало у Курську, але причини пожежі невідомі. У місті помітили стовп чорного диму.
Також у російському Ростові-на-Дону горів склад. У мережі повідомляли, що вогонь не могли довго загасити, бо пожежним машинам не вистачало запасу води.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.