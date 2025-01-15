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У Волгограді спалахнув нафтопереробний завод "Лукойл"

Фото: у Волгограді 15 січня горів НПЗ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабна пожежа сталася на нафтопереробному заводі у російському Волгограді 15 січня. Завод належить компанії "Лукойл".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.

Близько четвертої ранку за місцевим часом у Красноармійському районі Волгограда почалася пожежа на місцевому нафтопереробному заводі "Лукойл". У мережі місцеві жителі повідомляли, що чули вибух.

 

Екстрені служби РФ у коментарі російським ЗМІ підтвердили, що на заводі сталася пожежа. Але росіяни стверджують, що причиною загоряння були внутрішні проблеми на підприємстві, а не зовнішній вплив.

"На заводі спалахнула установка №18 та два теплообмінники. Наразі все загасили, загиблих та постраждалих внаслідок інциденту немає, точні причини пожежі встановлюються, проте вже зараз відомо, що пожежа виникла внаслідок позаштатної ситуації, що ніяк не пов'язана з будь-яким зовнішнім впливом", - йдеться у повідомленні.

скриншот google.com/maps

 

Нагадаємо, що наприкінці 2024 року у Волгоградській області, ймовірно, був атакований нафтопереробний завод "Лукойл". Тоді росіяни заявляли, що ППО нібито збила три безпілотники у Волгоградській області.

Губернатор регіону стверджував, що уламки дрона упали на територію промислового підприємства у Котовському районі. Там розташований виробничий підрозділ "Лукойл-Волгограднафтопереробка".

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Російська ФедераціяВолгоградНПЗПожежа