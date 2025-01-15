В Волгограде вспыхнул нефтеперерабатывающий завод "Лукойл"

Около четырех утра по местному времени в Красноармейском районе Волгограда начался пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл". В сети местные жители сообщали, что слышали взрыв.

Экстренные службы РФ в комментарии российским СМИ подтвердили, что на заводе произошел пожар. Но россияне утверждают, что причиной возгорания были внутренние проблемы на предприятии, а не внешнее воздействие.

"На заводе вспыхнула установка №18 и два теплообменника. Сейчас все потушили, погибших и пострадавших в результате инцидента нет, точные причины пожара устанавливаются, однако уже сейчас известно, что пожар возник в результате внештатной ситуации, никак не связанной с любым внешним воздействием", - говорится в сообщении.

скриншот google.com/maps