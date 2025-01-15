У Волгограді спалахнув нафтопереробний завод "Лукойл"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.

Близько четвертої ранку за місцевим часом у Красноармійському районі Волгограда почалася пожежа на місцевому нафтопереробному заводі "Лукойл". У мережі місцеві жителі повідомляли, що чули вибух.

Екстрені служби РФ у коментарі російським ЗМІ підтвердили, що на заводі сталася пожежа. Але росіяни стверджують, що причиною загоряння були внутрішні проблеми на підприємстві, а не зовнішній вплив.

"На заводі спалахнула установка №18 та два теплообмінники. Наразі все загасили, загиблих та постраждалих внаслідок інциденту немає, точні причини пожежі встановлюються, проте вже зараз відомо, що пожежа виникла внаслідок позаштатної ситуації, що ніяк не пов'язана з будь-яким зовнішнім впливом", - йдеться у повідомленні.

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