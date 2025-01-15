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В Волгограде вспыхнул нефтеперерабатывающий завод "Лукойл"

Волгоград, Среда 15 января 2025 08:36
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В Волгограде вспыхнул нефтеперерабатывающий завод "Лукойл" Фото: в Волгограде 15 января горел НПЗ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в российском Волгограде 15 января. Завод принадлежит компании "Лукойл".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.

Около четырех утра по местному времени в Красноармейском районе Волгограда начался пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл". В сети местные жители сообщали, что слышали взрыв.

Экстренные службы РФ в комментарии российским СМИ подтвердили, что на заводе произошел пожар. Но россияне утверждают, что причиной возгорания были внутренние проблемы на предприятии, а не внешнее воздействие.

"На заводе вспыхнула установка №18 и два теплообменника. Сейчас все потушили, погибших и пострадавших в результате инцидента нет, точные причины пожара устанавливаются, однако уже сейчас известно, что пожар возник в результате внештатной ситуации, никак не связанной с любым внешним воздействием", - говорится в сообщении.

В Волгограде вспыхнул нефтеперерабатывающий завод &quot;Лукойл&quot;

скриншот google.com/maps

Напомним, что в конце 2024 года в Волгоградской области, вероятно, был атакован нефтеперерабатывающий завод "Лукойл". Тогда россияне заявляли, что ПВО якобы сбила три беспилотника в Волгоградской области.

Губернатор региона утверждал, что обломки дрона упали на территорию промышленного предприятия в Котовском районе. Там расположено производственное подразделение "Лукойл-Волгограднефтепереработка".

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