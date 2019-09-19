Вольфсбург - Олександрія: прогноз букмекерів

Фото: "Олександрія" перед грою з "Вольфсбургом" (twitter.com/FCO1948)

Фахівці вважають фаворитом німецький клуб

"Олександрія" стартує в груповому етапі Ліги Європи на виїзді проти німецького "Вольфсбурга". Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 2".

19 вересня 22:00

Вольфсбург, стадіон "Фольксваген-Арена"

Букмекерські компанії оцінили шанси команд на перемогу. На думку фахівців, "Олександрія", яка вперше в історії зіграє на груповій стадії Ліги Європи, є аутсайдером протистояння. Коефіцієнт на перемогу українського клубу відповідає 12,50, тоді як виграш німецького клубу 1,21. Нічийний результат дорівнює 7,70.

Зустріч "Вольфсбург" - "Олександрія" обслуговуватиме суддівська бригада з Туреччини, яку очолює Халіс Езкахья. Суперниками української команди у групі І також виступають бельгійський "Гент" та французький "Сент-Етьєн".

Нагадаємо, Союз європейський футбольних асоціацій (УЕФА) не дозволив "Олександрії" грати матчі Ліги Європи на домашньому стадіоні "Ніка". Бронзовий призер минулого сезону української Прем'єр-ліги вимушений буде грати у Львові.