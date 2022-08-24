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Волейбольная сборная Украины объявила состав на Мундиаль

Фото: Сборная Украины на европейском первенстве в прошлом году (facebook.com/fvu.in.ua)
Автор: Антон Федорцив

Окончательная заявка сборной Украины на чемпионат мира-2022 по волейболу обнародована тренерским штабом команды во главе с Угисом Крастиньшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Волейбол в Україні.

В финальный список "сине-желтых" попали 14 волейболистов. Форум из-за проблем со здоровьем пропустит диагональный Дмитрий Виецкий.

Перед ЧМ-2022 Крастиньш отцепил трех исполнителей – связывающего Диденко, доигровщика Кучера и блокирующего Рогожина. В заявке сборной Украины только один диагональный. Во время подготовки к Мундиалю тренерский штаб экспериментировал со схемой с тремя доигрывателями, без диагонального.

Заявка сборной Украины на ЧМ-2022:

Связующие: Синица, Щитков

Диагональные: Тупчий

Либеро: Фомин, Брова, Канаев

Центральные блокирующие: Дрозд, Семенюк, Остапенко

Доигровщики: Плотницкий, Полуян, Кисилюк, Ковалев, Шевченко

Сборная Украины получила право сыграть на первенстве планеты после дисквалификации России. Тогда Украина занимала 23-е место в рейтинге национальных команд. Эта позиция была самой высокой среди сборных, которые не пробились на Мундиаль.

На ЧМ-2022 сборная Украины попала в группу A. Там ее соперниками станут команды Сербии (27 августа), Туниса (29 августа) и Пуэрто-Рико (31 августа). Из шести квартетов в 1/8 финала турнира выйдут по две лучшие сборные, а также четыре из шести третьих команд.

К слову, ранее УЕФА в очередной раз отверг претензии России на крымский футбол.

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