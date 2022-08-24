Волейбольна збірна України оголосила склад на Мундіаль

Остаточна заявка збірної України на чемпіонат світу-2022 з волейболу оприлюднена тренерським штабом команди на чолі з Угісом Крастіньшом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Волейбол в Україні.
До фінального списку "синьо-жовтих" потрапили 14 волейболістів. Форум через проблеми зі здоров'ям пропустить діагональний Дмитро Вієцький.
Перед ЧС-2022 Крастіньш відчепив трьох виконавців – зв'язуючого Діденка, догравальника Кучера та блокуючого Рогожина. У заявці збірної України лише один діагональний. Під час підготовки до Мундіалю тренерський штаб експериментував зі схемою з трьома догравальниками, без діагонального.
Заявка збірної України на ЧС-2022:
Зв'язуючі: Синиця, Щитков
Діагональні: Тупчій
Ліберо: Фомін, Брова, Канаєв
Центральні блокуючі: Дрозд, Семенюк, Остапенко
Догравальники: Плотницький, Полуян, Кісілюк, Ковальов, Шевченко
Збірна України отримала право зіграти на першості планети після дискваліфікації Росії. Тоді Україна посідала 23-тє місце в рейтингу національних команд. Ця позиція була найвищою серед збірних, які не пробилися на Мундіаль.
На ЧС-2022 збірна України потрапили до групи A. Там її суперниками стануть команди Сербії (27 серпня), Тунісу (29 серпня) та Пуерто-Ріко (31 серпня). Із шести квартетів до 1/8 фіналу турніру вийдуть по дві найкращі збірні, а також чотири з шести третіх команд.
До слова, раніше УЄФА вкотре відкинув претензії Росії на кримський футбол.
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