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Волейбольна збірна України оголосила склад на Мундіаль

Фото: Збірна України на європейській першості торік (facebook.com/fvu.in.ua)
Автор: Антон Федорців

Остаточна заявка збірної України на чемпіонат світу-2022 з волейболу оприлюднена тренерським штабом команди на чолі з Угісом Крастіньшом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Волейбол в Україні.

До фінального списку "синьо-жовтих" потрапили 14 волейболістів. Форум через проблеми зі здоров'ям пропустить діагональний Дмитро Вієцький.

Перед ЧС-2022 Крастіньш відчепив трьох виконавців – зв'язуючого Діденка, догравальника Кучера та блокуючого Рогожина. У заявці збірної України лише один діагональний. Під час підготовки до Мундіалю тренерський штаб експериментував зі схемою з трьома догравальниками, без діагонального.

Заявка збірної України на ЧС-2022:

Зв'язуючі: Синиця, Щитков

Діагональні: Тупчій

Ліберо: Фомін, Брова, Канаєв

Центральні блокуючі: Дрозд, Семенюк, Остапенко

Догравальники: Плотницький, Полуян, Кісілюк, Ковальов, Шевченко

Збірна України отримала право зіграти на першості планети після дискваліфікації Росії. Тоді Україна посідала 23-тє місце в рейтингу національних команд. Ця позиція була найвищою серед збірних, які не пробилися на Мундіаль.

На ЧС-2022 збірна України потрапили до групи A. Там її суперниками стануть команди Сербії (27 серпня), Тунісу (29 серпня) та Пуерто-Ріко (31 серпня). Із шести квартетів до 1/8 фіналу турніру вийдуть по дві найкращі збірні, а також чотири з шести третіх команд.

До слова, раніше УЄФА вкотре відкинув претензії Росії на кримський футбол.

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