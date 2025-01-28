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Волейбольна збірна України змінила наставника

Київ, Вівторок 28 січня 2025 14:35
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Волейбольна збірна України змінила наставника Фото: Якуб Глушак (radomka.com)
Автор: Андрій Костенко

Федерація волейболу України визначилася з наставником жіночої національної команди, яка готується до участі в чемпіонаті світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram організації.

Команду очолив 39-річний польський фахівець Якуб Глушак. Роботу в збірній України він поєднуватиме з посадою головного тренера польського клубу "Радомка", який зараз посідає п'яте місце в чемпіонаті своєї країни.

Головним викликом для польського тренера стане виступ "синьо-жовтих" на чемпіонаті світу, де команда зіграє вперше з 1994 року. Турнір відбудеться з 22 серпня до 7 вересня в Таїланді. На груповій стадії українки зустрінуться з Японією, Камеруном і чинними чемпіонками світу – Сербією.

Крім того, у травні-червні Україна повернеться до виступів у Золотій Євролізі, де спробує здобути свій третій титул після перемог у 2017 та 2023 роках.

Глушак у 2020-2021 роках очолював збірну Угорщини, яка під його керівництвом виходила у плей-офф чемпіонату Європи-2021. Також він працював у тренерському штабі польської національної команди.

На чолі збірної України поляк змінив болгарина Івана Пєткова, який працював із "синьо-жовтими" у 2022-2024 роках. З ним команда виграла турнір Золотої Євроліги-2023.

Раніше повідомили, що Михайлюк встановив рекорд сезону в НБА.

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