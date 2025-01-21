НБА: Михайлюк встановив рекорд сезону (відео)

У ніч проти 21 січня український легіонер клубу Національної баскетбольної асоціації "Юта Джаз" Святослав Михайлюк провів свій найрезультативніший поєдинок у сезоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу .

У грі проти "Нью-Орлеан Пеліканс" вітчизняний атакувальний захисник вдруге поспіль потрапив до стартової п'ятірки команди. Він провів на паркеті 26 хвилин, за які набрав 19 очок, виконав чотири підбирання та двічі заблокував кидки суперника. Михайлюк реалізував 3 з 4-х двоочкових кидків та 4 з 10-ти триочкових, а також вдало виконав свою єдину спробу з лінії штрафних.

У складі "Юти" більше за Михайлюка набрали лише двоє баскетболістів: захисники Кейонте Джордж (23 очки) та Айзея Кольєр (20). Однакову результативність з українцем продемонстрував центровий Вокер Кесслер.

Цього однак не вистачило для перемоги. "Джазмени" виграли дві перші чверті, далі суперники перевели матч у овертайм, у якому й здобули перемогу – 123:119.

Більше Михайлюк востаннє набирав наприкінці минулого регулярного чемпіонату, ще у складі "Бостона". Тоді українець записав на свій рахунок 26 очок за 37 хвилин проти "Вашингтона".

Для "Юти" це друга поразка поспіль. Команда Михайлюка виграла тільки одну з останніх семи зустрічей. Загалом у поточному чемпіонаті "джазмени" здобули 10 перемог у 41-му матчі та посідають останню, 15-ту сходинку в Західній конференції.