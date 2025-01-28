Волейбольная сборная Украины сменила наставника

Федерация волейбола Украины определилась с наставником женской национальной команды, которая готовится к участию в чемпионате мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram организации .

Команду возглавил 39-летний польский специалист Якуб Глушак. Работу в сборной Украины он будет совмещать с должностью главного тренера польского клуба "Радомка", который сейчас занимает пятое место в чемпионате своей страны.

Главным вызовом для польского тренера станет выступление "сине-желтых" на чемпионате мира, где команда сыграет впервые с 1994 года. Турнир состоится с 22 августа по 7 сентября в Таиланде. На групповой стадии украинки встретятся с Японией, Камеруном и действующими чемпионками мира - Сербией.

Кроме того, в мае-июне Украина вернется к выступлениям в Золотой Евролиге, где попытается получить свой третий титул после побед в 2017 и 2023 годах.

Глушак в 2020-2021 годах возглавлял сборную Венгрии, которая под его руководством выходила в плей-офф чемпионата Европы-2021. Также он работал в тренерском штабе польской национальной команды.

Во главе сборной Украины поляк сменил болгарина Ивана Петкова, который работал с "сине-желтыми" в 2022-2024 годах. С ним команда выиграла турнир Золотой Евролиги-2023.