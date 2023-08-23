UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Волейбольна збірна України здолала Словенію і вийшла в плей-офф жіночого Євро-2023

Фото: "Синьо-жовті" здобули три перемоги поспіль (cev.eu)
Автор: Антон Федорців

Жіноча національна команда України достроково завоювала місце в 1/8 фіналу чемпіонату Європи 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат Європи, жінки, група A

Україна – Словенія – 3:1 (19:25, 25:23, 26:24, 25:17)

 

 

"Синьо-жовті" здолали балканок у вольовому стилі. У першій партії Словенія швидко пішла у відрив. На піку її перевага склала 11 пунктів. Українська команда зуміла відіграти половину відставання, але замахнутися на більше не встигла.

Зате цілком реваншувалася у трьох наступних сетах. Щоправда, в другій та третій партіях запекла боротьба тривала за кожний м'яч. Однак, у кінцівках обох відрізків збірна України двічі зуміла дотиснути словенок і повести в рахунку.

У четвертому сеті суперниці спершу грали на рівних. Проте, поступово "синьо-жовті" збільшували власний гандикап. Зрештою, підопічні Івана Петкова забезпечили собі спокійний фінал партії та здобули третю перемогу поспіль.

Після чотирьох турів групового етапу збірна України набрала 9 очок і закріпилася на третій сходинці групи з шести команд. "Синьо-жовті" гарантували собі місце в плей-офф. Їхній суперник там визначиться пізніше.

До слова, раніше опублікували рейтинг спортсменів за заробітками в мережі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна УкраїниВолейбол