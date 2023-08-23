Волейбольна збірна України здолала Словенію і вийшла в плей-офф жіночого Євро-2023

Жіноча національна команда України достроково завоювала місце в 1/8 фіналу чемпіонату Європи 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Чемпіонат Європи, жінки, група A
Україна – Словенія – 3:1 (19:25, 25:23, 26:24, 25:17)
"Синьо-жовті" здолали балканок у вольовому стилі. У першій партії Словенія швидко пішла у відрив. На піку її перевага склала 11 пунктів. Українська команда зуміла відіграти половину відставання, але замахнутися на більше не встигла.
Зате цілком реваншувалася у трьох наступних сетах. Щоправда, в другій та третій партіях запекла боротьба тривала за кожний м'яч. Однак, у кінцівках обох відрізків збірна України двічі зуміла дотиснути словенок і повести в рахунку.
У четвертому сеті суперниці спершу грали на рівних. Проте, поступово "синьо-жовті" збільшували власний гандикап. Зрештою, підопічні Івана Петкова забезпечили собі спокійний фінал партії та здобули третю перемогу поспіль.
Після чотирьох турів групового етапу збірна України набрала 9 очок і закріпилася на третій сходинці групи з шести команд. "Синьо-жовті" гарантували собі місце в плей-офф. Їхній суперник там визначиться пізніше.
До слова, раніше опублікували рейтинг спортсменів за заробітками в мережі.
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