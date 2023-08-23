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Волейбольная сборная Украины одолела Словению и вышла в плей-офф женского Евро-2023

Фото: "Сине-желтые" одержали три победы подряд (cev.eu)
Автор: Антон Федорцив

Женская национальная команда Украины досрочно завоевала место в 1/8 финала чемпионата Европы 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат Европы, женщины, группа A

Украина – Словения – 3:1 (19:25, 25:23, 26:24, 25:17)

 

"Сине-желтые" одолели балканок в волевом стиле. В первой партии Словения быстро ушла в отрыв. На пике ее преимущество составило 11 пунктов. Украинская команда сумела отыграть половину отставания, но замахнуться на большее не успела.

Зато полностью реваншировалось в трех последующих сетах. Правда, во второй и третьей партиях упорная борьба продолжалась за каждый мяч. Однако в концовках обоих отрезков сборная Украины дважды сумела дожать словенок и повести в счете.

В четвертом сете соперницы сначала играли на равных. Однако постепенно "сине-желтые" увеличивали собственный гандикап. В конце концов подопечные Ивана Петкова обеспечили себе спокойный финал партии и одержали третью победу подряд.

После четырех туров группового этапа сборная Украины набрала 9 очков и закрепилась на третьей строчке группы из шести команд. "Сине-желтые" гарантировали себе место в плей-офф. Их соперник там определится позже.

К слову, ранее опубликовали рейтинг спортсменов по заработкам в сети.

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