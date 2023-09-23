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Волейбольна збірна України здобула першу перемогу в кваліфікації до Олімпіади-2024

Нінбо, Субота 23 вересня 2023 10:04
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Волейбольна збірна України здобула першу перемогу в кваліфікації до Олімпіади-2024 Фото: "Синьо-жовті" розібралися з чеськими волейболістками (eurovolley.cev.eu)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України нарешті перервала серію невдач у відбірковому турнірі перед Олімпійськами іграми в Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Олімпіада-2024, кваліфікація, жінки

Чехія – Україна – 1:3 (25:12, 23:25, 18:25, 15:25)

Перший сет склався для "синьо-жовтих" невдало. Чеські волейболістки відразу ж захопили ініціативу та методично збільшували власну перевагу. Як наслідок, на фініші партії вони "привезли" українкам аж 13 пунктів.

Непогано збірна Чехії розпочала і другий сет. Утім, підопічні Івана Петкова швидко вирівняли становище, а згодом стабільно випереджали суперниць на 2-4 пункти. Більш-менше спокійна кінцівка партії дозволила українській команді зрівняти рахунок у зустрічі.

Далі збірна України заграла ще впевненіше. Повний контроль над ситуацією у третьому сеті вилився в 7-очковий гандикап на його фініші. У четвертій же партії "синьо-жовті" взагалі відірвалися від чешок на десяток пунктів. Так українки завоювали перші очки в кваліфікації.

Дебютна перемога дозволила Україні відштовхнутися від дна групи A. Тепер дівчата Петкова йдуть сьомими серед восьми команд, але давно втратили шанси завоювати путівку на Олімпійські ігри. У фінальному турі "синьо-жовті" зустрінуться з безумовним аутсайдером групи – збірною Мексики (24 вересня).

До слова, раніше чоловіча збірна України програла Словенії у чвертьфіналі Євро-2023.

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