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Волейбольная сборная Украины одержала первую победу в квалификации к Олимпиаде-2024

Нинбо, Суббота 23 сентября 2023 10:04
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Волейбольная сборная Украины одержала первую победу в квалификации к Олимпиаде-2024 Фото: "Сине-желтые" разобрались с чешскими волейболистками (eurovolley.cev.eu)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины наконец-то прервала серию неудач в отборочном турнире перед Олимпийскими играми в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Олимпиада-2024, квалификация, женщины

Чехия – Украина – 1:3 (25:12, 23:25, 18:25, 15:25)

Первый сет сложился для "сине-желтых" неудачно. Чешские волейболистки сразу же захватили инициативу и методически увеличивали собственное преимущество. Как следствие, на финише партии они "привезли" украинкам 13 пунктов.

Неплохо сборная Чехии начала и второй сет. Впрочем, подопечные Ивана Петкова быстро выровняли положение, а затем стабильно опережали соперниц на 2-4 пункта. Более-менее спокойная концовка партии позволила украинской команде сравнять счет во встрече.

Далее сборная Украины заиграла еще увереннее. Полный контроль над ситуацией в третьем сете вылился в 7-очковый гандикап на его финише. В четвертой же партии "сине-желтые" вообще оторвались от чешек на десяток пунктов. Так украинки завоевали первые очки в квалификации.

Дебютная победа позволила Украине оттолкнуться от дна группы A. Теперь девушки Петкова идут седьмыми из восьми команд, но давно потеряли шансы завоевать путевку на Олимпийские игры. В финальном туре "сине-желтые" встретятся с безусловным аутсайдером группы – сборной Мексики (24 сентября).

К слову, ранее мужская сборная Украины проиграла Словении в четвертьфинале Евро-2023.

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