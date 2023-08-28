Волейбольна збірна України програла Чехії матч-драму в 1/8 фіналу жіночого Євро-2023

Чемпіонат Європи, 1/8 фіналу

Чехія – Україна – 3:2 (25:22, 25:22, 20:25, 10:25, 15:12)

У першій партії чешки захопили ініціативу зі старту зустрічі. Вони контролювали перебіг подій фактично до завершення сету, а на піку перевага підопічних Янніса Атанасопулоса складала 7 пунктів. Утім, українки зрівняли рахунок у кінцівці (22:22).

Тим не менше, Чехія зуміла дотиснути "синьо-жовтих". За схожим сценарієм промайнув і другий сет. Щоправда, цього разу збірна України вирівняла становище раніше (16:16). Але й чешки знову відшукали внутрішні резерви, аби дотиснути суперниць.

Команда Івана Петкова всерйоз узялася до справи з третьої партії. Тепер "синьо-жовті" контролювали рахунок і, на відміну від чешок, не підпустили опоненток в ендшпілі сету. Ще вагомішою була перевага українок у четвертій партії, коли збірна Чехії спромоглася набрати лише 10 очок.

Здавалося, що після такого фіаско дівчата Атанасопулоса вже не зможуть прийти до тями. Так воно й було на початку тай-брейку, та поступово чешки відновили впевненість у власних силах і навіть змогли відірватися на 5 пунктів. Україна билася до останнього, але програла та покинула турнір.