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Волейбольна збірна України програла Чехії матч-драму в 1/8 фіналу жіночого Євро-2023

Фото: "Синьо-жовті" поступилися чешкам на тай-брейку (cev.eu)
Автор: Антон Федорців

Жіноча національна команда України зазнала дошкульної поразки від збірної Чехії у плей-офф чемпіонату Європи 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат Європи, 1/8 фіналу

Чехія – Україна – 3:2 (25:22, 25:22, 20:25, 10:25, 15:12)

 

У першій партії чешки захопили ініціативу зі старту зустрічі. Вони контролювали перебіг подій фактично до завершення сету, а на піку перевага підопічних Янніса Атанасопулоса складала 7 пунктів. Утім, українки зрівняли рахунок у кінцівці (22:22).

Тим не менше, Чехія зуміла дотиснути "синьо-жовтих". За схожим сценарієм промайнув і другий сет. Щоправда, цього разу збірна України вирівняла становище раніше (16:16). Але й чешки знову відшукали внутрішні резерви, аби дотиснути суперниць.

Команда Івана Петкова всерйоз узялася до справи з третьої партії. Тепер "синьо-жовті" контролювали рахунок і, на відміну від чешок, не підпустили опоненток в ендшпілі сету. Ще вагомішою була перевага українок у четвертій партії, коли збірна Чехії спромоглася набрати лише 10 очок.

Здавалося, що після такого фіаско дівчата Атанасопулоса вже не зможуть прийти до тями. Так воно й було на початку тай-брейку, та поступово чешки відновили впевненість у власних силах і навіть змогли відірватися на 5 пунктів. Україна билася до останнього, але програла та покинула турнір.

До слова, раніше опублікували рейтинг спортсменів за заробітками в мережі.

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