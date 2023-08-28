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Волейбольная сборная Украины проиграла Чехии матч-драму в 1/8 финала женского Евро-2023

Фото: "Сине-желтые" уступили чешкам на тай-брейке (cev.eu)
Автор: Антон Федорцив

Женская национальная команда Украины потерпела чувствительное поражение от сборной Чехии в плей-офф чемпионата Европы 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат Европы, 1/8 финала

Чехия – Украина – 3:2 (25:22, 25:22, 20:25, 10:25, 15:12)

 

В первой партии чешки захватили инициативу со старта встречи. Они контролировали ход событий фактически до завершения сета, а на пике преимущество подопечных Янниса Атанасопулоса составляло 7 пунктов. Впрочем, украинки сравняли счет в концовке (22:22).

Тем не менее, Чехия сумела дожать "сине-желтых". По схожему сценарию промелькнул и второй сет. Правда, в этот раз сборная Украины выровняла положение раньше (16:16). Но и чешки снова нашли внутренние резервы, чтобы дожать соперниц.

Команда Ивана Петкова всерьез принялась за дело в третьей партии. Теперь "сине-желтые" контролировали счет и, в отличие от чешек, не подпустили оппоненток в эндшпиле сета. Еще более весомым было преимущество украинок в четвертой партии, когда сборная Чехии смогла набрать всего 10 очков.

Казалось, что после такого фиаско девушки Атанасопулоса уже не смогут прийти в себя. Так оно и было в начале тай-брейка, но постепенно чешки восстановили уверенность в своих силах и даже смогли оторваться на 5 пунктов. Украина билась до последнего, но проиграла и покинула турнир.

К слову, ранее опубликовали рейтинг спортсменов по заработкам в сети.

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