Волейбольна збірна України пробилася у фінал Золотої Євроліги

Золота Євроліга-2024, півфінал

Чехія – Україна – 0:3 (24:26, 16:25, 20:25)

Стартовий сет виявився вкрай запеклим. Жодна з команд не змогла піти у відрив, а лідерство кілька разів переходило з рук у руки. Вершини інтрига досягла під завісу партії, коли рахунок укотре став рівним (24:24).

Утім, "синьо-жовті" зуміли виграти два розіграші поспіль і повели в рахунку. Такий підсумок ігрового відрізку надав збірній України позитивний імпульс. Підопічні Рауля Лосано заволоділи ініціативою і вже в середині другого сету вели з +5. Далі українські волейболісти не збавляли оберти, тож завершили сет із 9-очковим гандикапом.

Збірна Чехії трохи оклигала в третій партії. "Леви" намагалися триматися поруч із Україною, але постійно трохи відставали від "синьо-жовтих" і в нападі, і в обороні. Зрештою, команда Лосано зуміла виграти і третій сет і впевнено пройти до фіналу.

Вирішальний матч Золотої Євроліги-2024 відбудеться в неділю, 16 червня. Суперником збірної України стане Хорватії. Балканці на тай-брейку дотиснули збірну Естонії (3:2).