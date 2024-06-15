UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Волейбольна збірна України пробилася у фінал Золотої Євроліги

Фото: "Синьо-жовті" вийшла у фінал турніру (cev.eu)
Автор: Антон Федорців

Чоловіча національна команда України здолала збірну Чехії в 1/2 фіналу Золотої Євроліги-2024 з волейболу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Золота Євроліга-2024, півфінал

Чехія – Україна – 0:3 (24:26, 16:25, 20:25)

 

Стартовий сет виявився вкрай запеклим. Жодна з команд не змогла піти у відрив, а лідерство кілька разів переходило з рук у руки. Вершини інтрига досягла під завісу партії, коли рахунок укотре став рівним (24:24).

Утім, "синьо-жовті" зуміли виграти два розіграші поспіль і повели в рахунку. Такий підсумок ігрового відрізку надав збірній України позитивний імпульс. Підопічні Рауля Лосано заволоділи ініціативою і вже в середині другого сету вели з +5. Далі українські волейболісти не збавляли оберти, тож завершили сет із 9-очковим гандикапом.

Збірна Чехії трохи оклигала в третій партії. "Леви" намагалися триматися поруч із Україною, але постійно трохи відставали від "синьо-жовтих" і в нападі, і в обороні. Зрештою, команда Лосано зуміла виграти і третій сет і впевнено пройти до фіналу.

Вирішальний матч Золотої Євроліги-2024 відбудеться в неділю, 16 червня. Суперником збірної України стане Хорватії. Балканці на тай-брейку дотиснули збірну Естонії (3:2).

До слова, раніше оприлюднили прогноз на кількість медалей України на Олімпіаді-2024.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна УкраїниВолейболЕвролига