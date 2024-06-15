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Волейбольная сборная Украины пробилась в финал Золотой Евролиги

Фото: "Сине-желтые" вышла в финал турнира (cev.eu)
Автор: Антон Федорцив

Мужская национальная команда Украины одолела сборную Чехии в 1/2 финала Золотой Евролиги-2024 по волейболу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Золотая Евролига-2024, полуфинал

Чехия – Украина – 0:3 (24:26, 16:25, 20:25)

 

Стартовый сет оказался крайне ожесточенным. Ни одна из команд не смогла уйти в отрыв, а лидерство несколько раз переходило из рук в руки. Вершины интрига достигла под занавес партии, когда счет в очередной раз стал равным (24:24).

Впрочем, "сине-желтые" сумели выиграть два розыгрыша подряд и повели в счете. Такой результат игрового отрезка придал сборной Украины положительный импульс. Подопечные Рауля Лосано завладели инициативой и уже к середине второго сета вели с +5. Далее украинские волейболисты не сбавляли обороты, поэтому завершили сет с 9-очковым гандикапом.

Сборная Чехии немного пришла в себя в третьей партии. "Львы" пытались держаться рядом с Украиной, но постоянно немного отставали от "сине-желтых" и в нападении, и в обороне. В конце концов команда Лосано сумела выиграть и третий сет и уверенно пройти в финал.

Решающий матч Золотой Евролиги-2024 состоится в воскресенье, 16 июня. Соперником сборной Украины станет Хорватия. Балканцы на тай-брейке дожали сборную Эстонии (3:2).

К слову, ранее обнародовали прогноз на количество медалей Украины на Олимпиаде-2024.

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