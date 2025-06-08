Волейболістки збірної України не дочекались гімну і самотужки вирішили проблему: зворушливе відео

Перед поєдинком жіночої збірної України проти Словенії у Золотій Євролізі-2025 стався курйозний інцидент. Організатори турніру, що проходить у Португалії, забули увімкнути національний гімн. Однак наші волейболістки знайшли розкішний вихід із ситуації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію матчу.
Наші волейболістки не розгубилися та самостійно, без музичного супроводу, виконали головну пісню країни.
Незважаючи на організаційний конфуз, українки провели блискучий матч. Підопічні Якуба Глушака розгромили команду Словенії з рахунком 3:0 (25:23, 25:16, 25:22) та здобули вже четверту перемогу поспіль у Золотій Євролізі-2025.
Наша національна команда від початку турніру йде без втрат. Стартували "синьо-жовті" з перемоги над Іспанією (3:1), після чого здолали Чорногорію (3:1) та Португалію (3:1).
Наступну гру збірна України проведе проти Швеції. Поєдинок відбудеться 13 червня, початок – о 19:00 за київським часом.
Матчі збірної показує "Суспільне Спорт" – офіційний транслятор Золотої Євроліги-2025 в Україні. Трансляції доступні на сайті та телеканалі.
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