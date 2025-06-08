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Волейболистки сборной Украины не дождались гимна и самостоятельно решили проблему: трогательное видео

Фото: Женская сборная Украины по волейболу (CEV)
Автор: Андрей Костенко

Перед поединком женской сборной Украины против Словении в Золотой Евролиге-2025 произошел курьезный инцидент. Организаторы турнира, проходящего в Португалии, забыли включить национальный гимн. Однако наши волейболистки нашли роскошный выход из ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча.

Спели гимн и разгромили соперниц

Наши волейболистки не растерялись и самостоятельно, без музыкального сопровождения, исполнили главную песню страны.

Несмотря на организационный конфуз, украинки провели блестящий матч. Подопечные Якуба Глушака разгромили команду Словении со счетом 3:0 (25:23, 25:16, 25:22) и одержали уже четвертую победу подряд в Золотой Евролиге-2025.

100 процентов от "сине-желтых"

Наша национальная команда с начала турнира идет без потерь. Стартовали "сине-желтые" с победы над Испанией (3:1), после чего одолели Черногорию (3:1) и Португалию (3:1).

Следующую игру сборная Украины проведет против Швеции. Поединок состоится 13 июня, начало - в 19:00 по киевскому времени.

Матчи сборной показывает "Суспільне Спорт" - официальный транслятор Золотой Евролиги-2025 в Украине. Трансляции доступны на сайте и телеканале.

Ранее опубликовали видео исторического триумфа 17-летней Таисии Онофрийчук на чемпионате Европы по художественной гимнастике.

Также сообщили, что Свитолину номинировали на престижную международную премию и рассказали, как за нее проголосовать.

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