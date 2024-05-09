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Волейболіст-бунтівник повернувся до збірної України: скільки гравців в обоймі

Бендзин, Четвер 09 травня 2024 10:54
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Волейболіст-бунтівник повернувся до збірної України: скільки гравців в обоймі Фото: Владислав Щуров змінив рішення щодо виступів за збірну України (kamp-sport.com)
Автор: Антон Федорців

Федерація волейболу України відзвітувала про повернення до лав національної команди блокувальника львівських "Барком-Кажанів" Владислава Щурова. Раніше він відмовився приїхати на тренувальні збори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram ФВУ.

23-річний виконавець приєднався до "синьо-жовтих" у польському Бендзині. Там збірна під керівництвом Рауля Лосано готується до Золотої Євроліги.

Щуров і його колега за амплуа Юрій Семенюк ("Проєкт Варшава"), імовірно, стали останнім поповненням національної команди. Перший раніше потрапив до сумного переліку з дев'яти волейболістів, які відмовилися виступати за збірну в сезоні-2024. Тим часом збори покинули Віталій Пархоменко та Андрій Челеняк.

Загалом у розпорядженні тренерського штабу залишилося 19 волейболістів. Вони матимуть змогу зарекомендувати себе в спарингах проти учасників Олімпійських ігор-2024. На 14 травня запланований товариський матч проти збірної Німеччини, а на 16 травня – проти Польщі.

Збірна України в Золотій Євролізі

Прийдешній турнір стане сьомим поспіль для "синьо-жовтих". Національна команда виграла трофей у 2017 році та ще двічі програла у фіналах (2021, 2023).

Золота Євроліга-2024 стане офіційний дебютом на посаді для аргентинця Лосано. Він зійшов на тренерський місток після відставки Угіса Крастіньша. Латвійський фахівець працював із командою з 2007 року.

Упродовж двох тижнів, починаючи з 18 травня, збірна України проведе 6 матчів. Перший суперник – збірна Румунії. Пізніше "синьо-жовті" зустрінуться з Азербайджаном, Чехією, Люксембургом, Португалією і Бельгією.

До слова, раніше розібрали анатомію конфлікту ФВУ та зірок-волейболістів перед Золотою Євролігою.

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