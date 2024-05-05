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Збірна України скандально втратила 9 волейболістів: відома реакція тренера

Київ, Неділя 05 травня 2024 12:50
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Збірна України скандально втратила 9 волейболістів: відома реакція тренера Фото: Віталій Щитков вирішив не приїжджати до збірної України (cev.eu)
Автор: Антон Федорців

Керманич волейбольної національної команди України Рауль Лосано підтвердив відмову дев'ятьох виконавців приїхати на тренувальний збір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sport.ua.

Аргентинський фахівець розкрив імена волейболістів, які відмовилися виступати за "синьо-жовтих" у сезоні-2024. До списку відмовників потрапили легіонери та зірки національної першості.

Не приїхали на збори національної команди предстравники слобожанського "Прометея" – догравальник Ян Єрещенко, центральний блокуючий Дмитро Терьоменко, ліберо Горден Брова та зв'язуючий Віталій Щитков. Компанію їм склав легіонери Олег Плотницький ("Перуджа") та Тимофій Полуян ("АОНС Мілон", а також дует із львівських "Барком-Кажанів" – догравальник Ілля Ковальов і діагональний Василь Тупчій. Вони нещодавно завершили сезон у польській Плюс Лізі.

"Чесно кажучи, для мене це був справжній шок. Я був впевнений, що таке неможливо у принципі, а в країні, яка третій рік перебуває у стані війни, й поготів. Адже я приїхав сюди, щоб допомогти українцям, щоб ще більше підняти престиж цієї країни на міжнародній арені. І раптом таке. Найнеприємніше у цій ситуації, що переважна більшість відмовників самі не подзвонили мені і не приїхали на збір, а передавали інформацію через своїх агентів", – заявив Лосано.

У нинішньому сезоні збірна України виступатиме в Золотій Євролізі та, можливо, в Кубку претендентів. Відсутністю великих турнірів відмову від виклику до національної команди пояснив капітан збірної Плотницький. Натомість четвірка з "Прометея" надіслала довідки про травми.

До слова, раніше розібрали анатомію конфлікту ФВУ та зірок-волейболістів перед Золотою Євролігою.

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