Збірна України в чварах перед турніром року: зірки не приїдуть, федерація лякає санкціями

"Синьо-жовті" втратили мінімум 6 провідних волейболістів за два тижні до старту змагань. Зокрема, національній команді не допоможе дует найкращих бомбардирів збірної в сезоні-2023.

У квітні тренерська рада волейбольної федерації склала розширений список гравців на перший цьогоріч тренувальний збір. Підготовка команди до Золотої Євроліги під керівництвом нового керманича команди – Рауля Лосано – вже стартувала, але в табір збірної прибули далеко не всі. Зокрема, не приїхали представники слобожанського "Прометея" – догравальник Ян Єрещенко, центральний блокуючий Дмитро Терьоменко, ліберо Горден Брова та зв'язуючий Віталій Щитков.

"Написали заяви, прикріплені довідками від одного й того ж лікаря, що їм треба лікуватися. Там іде повний саботаж, але нічого, гратимемо без них", – розповів Мельник у коментарі "Суспільне Спорт".

Утім, джерело походження т. зв. саботажу, вочевидь, знаходиться за межами Дніпропетровщини. Відмовилися прибути на тренувальний збір національної команди й низка зіркових легіонерів. Головна втрата – капітан збірної Олег Плотницький. Догравальник щойно став чемпіоном Італії у складі "Перуджі" та відверто заявив, що прагне відпочити після насиченого сезону на клубному рівні. Його приклад наслідував і діагональний Василь Тупчій, який у квітні завершив сезон із "Баркомом-Кажанами" в польській Плюс Лізі.

Обидві зірки національної команди упевнені, що легкий у порівнянні з 2023-м змагальний рік на рівні збірних новому тренерському штабу доцільно використати для перевірки молоді та найближчого резерву. Торік збірна України грала в Золотій Євролізі, Кубку претендентів, чемпіонаті Європи та кваліфікації до Олімпіади-2024. Натомість цьогоріч гарантований виступ лише в Золотій Євролізі, а в Кубок претендентів ще треба потрапити.

Утім, очільник ФВУ Мельник дослухатися до по-своєму раціональних думок лідерів "синьо-жовтих" не буде. Він встановив для легіонерів дедлайн приїзду до збірної України – 3 травня. Якщо представники в іноземних чемпіонатах у табір національної команди так і не прибудуть, то на них нібито чекатимуть серйозні проблеми та тавро "зрадників".

"Чи буде якесь покарання гравцям, що не приїдуть 3 травня? Обов'язково. Ми будемо збирати Виконком. У нас чітко прописано, що гравець національної збірної має з'явитися за викликом у табір. Якщо з неповажної причини він не з'явився, то клуб, за який він грає, буде оштрафований на 20 тисяч гривень, а гравця дискваліфікують", – резюмував Мельник.

Волейбольна федерація не вперше йде на конфлікт із провідними виконавцями збірної України. Торік після виходу до фіналу Золотої Євроліги частина основного складу національної команди пригрозила бойкотом. У пресі в статусі першопричини протистояння фігурували фінансові та організаційні проблеми. Мовляв, команда не отримала призові за виконання турнірного завдання і була незадоволена вибором Варшави для базування збірної.

Тоді ФВУ назвала конфлікт "розбіжностями", які вдалося владнати до Кубка претендентів. Збірна України виступила там основним складом, а цапом-відбувайлом зробили Щиткова. Його функціонери нібито призначили призвідником бунту. Водночас у заяві про кінець протиріч федерація тоді обіцяла "розробку та впровадження нової системи менеджменту". Та навряд публічне з'ясування взаємин між ФВУ та зірковими волейболістами підпадає під цю категорію.

Наразі ситуація навколо волейбольної збірної України склалася так, що програють усі – федерація, національна команда, волейболісти та вболівальники. Звісно, можна кивати на те, що функціонерам забракло гнучкості та організаційних здібностей, новому тренерському штабу – авторитету та індивідуального підходу, гравцям – далекоглядності та навіть патріотизму. Та своя "правда" для кожної зі сторін конфлікту лише спричиниться до того, що й так невелика частка шанувальників "відбиванки" перемкнеться на інші командні види спорту.